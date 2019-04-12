Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faizlerinde indirime dair adımlar gelmişti ve ardından bu bankaları özel bankalar da takip etmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine kredi oranlarında ciddi düşüşler oldu. Bunun üzerine bankaların güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı.

İşte tüm bankaların güncel kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,49

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

QNB Finansbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,84

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,39

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,98

ŞEKERBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Şekerbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,52

Şekerbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,99

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,90

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Garanti Bankası İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

ING BANK FAİZ ORANLARI

ING Bank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,74

ING Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,55

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

BURGANBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Burganbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,19

Burganbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,75

Burganbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,35

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Denizbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,09

Denizbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Akbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,07

Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

TEB İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

TEB Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,80

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,61

ODEABANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Odeabank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,27

Odeabank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,42

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Halkbank İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,20

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

YAPI KREDİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç/ Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,91

Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,70