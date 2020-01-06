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İşte Trabzonspor'da Ndiaye'nin satın alma opsiyonu!

Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmıştı.

06.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:11
İşte Trabzonspor'da Ndiaye'nin satın alma opsiyonu!

, 'den 'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmıştı.


Bordo-Mavililer, 'na (KAP) yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu açıklamış ancak rakamı belirtmemişti.


Fanatik'in haberine göre; Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 9.5 milyon Euro. Fırtına sezon sonunda istediği takdirde bu rakama Stoke City'den Ndiaye'nin bonservisini alabilecek.


Kaynak: Hürriyet

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