İşte Trabzonspor'da Ndiaye'nin satın alma opsiyonu!

06.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:11

Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmıştı.



Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu açıklamış ancak rakamı belirtmemişti.



Fanatik'in haberine göre; Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 9.5 milyon Euro. Fırtına sezon sonunda istediği takdirde bu rakama Stoke City'den Ndiaye'nin bonservisini alabilecek.



