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Sosyal Güvenlik Kurumu, prim, Ekonomi, Güncel

SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler

Sosyal Güvenlik Kurumu, koronavirüs salgını sonrası ertelenen prim ödemeleri hakkında kapsamlı bir duyuru yayınlayarak, prim ödemeleri hakkında tüm detayları paylaştı. İşte sektörlere göre prim ödemelerinin ertelenme tarihi.

03.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:47
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütü'nce salgın olarak tanımlandı. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine bir takım önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamdaSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödeme süreleri de ertelendi.

SGK'dan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,

- Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

* Alışveriş merkezleri dahil perakende,

* Sağlık hizmetleri,

* Mobilya imalatı,

* Demir çelik ve metal sanayii,

* Madencilik ve taş ocakçılığı,

* Bina inşaat hizmetleri,

* Endüstriyel mutfak imalatı,

* Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

* Araç kiralama,

* Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

* Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

* Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

* Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

* Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

* Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

* Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

* Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,

İş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

- Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

* Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

* Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

* Tarımsal faaliyette bulunanlar ile

* Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02/11/2020 tarihine,

2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

- Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

- Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

* 22/03/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,

* Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

- 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır."

SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler

Haberin Videosu:

Sosyal Güvenlik Kurumu tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
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