İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum

23 Haziran İstanbul seçimi sonrası dolar 5,74'e geriledi. Kurun asıl seyri Türkiye piyasaları açıldığında belli olacak.

YSK'nin kararının ardından yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından Asya piyasalarında işlem gören dolar/TL 5.82'den 5.74'e kadar çekildi.

DOLAR 5,74'TEN İŞLEM GÖRÜYOR

Uzmanlar seçimin kur üzerindeki etkisinden ziyade bu hafta içi Türkiye ve ABD ilişkilerinin izleneceğini belirtiyor.

Dolar/TL saat 00:08 itibariyle 5.74'ten işlem görüyor. Euro ise 6.62 TL'den fiyatlandı.

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