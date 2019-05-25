İşte Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasından Unutulmaz Kareler!

Galatasaray, ligdeki 22. şampiyonluğunu kutladı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamaları 50 bin Galatasaray taraftarı takip etti. Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Gala Gecesi'nde Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın ve İrem Derici gibi isimler konser verdi.