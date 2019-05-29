İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım parası olarak 15,2 milyon euro kazanacak. Başakşehir'in gruplara kalamaması halinde yayın gelirini de tek başına alacak olan sarı kırmızılılar, geçen yıl yayın gelirinden 16 milyon euro gelir elde etmişti.

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UEFA'nın belirlediği ekonomik sistemde galibiyet ve beraberlik primleri de önemli miktarlara ulaşmış durumda. Buna göre, temsilcimiz Galatasaray, alacağı bir galibiyet için 2,7 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Her beraberliğe de 900 bin Euro verilecek.

Sarı kırmızılılar, performans primleri hariç katılım payı ve yayın gelirlerinden toplamda en az 30 milyon euroyu kasasına koyacak.