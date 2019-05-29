İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam
Süper Ligi şampiyon olarak bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray'ın, Devler Liginde ne kadar para kazanacağı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir'in gruplara kalamaması durumunda 30 milyon euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım parası olarak 15,2 milyon euro kazanacak. Başakşehir'in gruplara kalamaması halinde yayın gelirini de tek başına alacak olan sarı kırmızılılar, geçen yıl yayın gelirinden 16 milyon euro gelir elde etmişti.
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UEFA'nın belirlediği ekonomik sistemde galibiyet ve beraberlik primleri de önemli miktarlara ulaşmış durumda. Buna göre, temsilcimiz Galatasaray, alacağı bir galibiyet için 2,7 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Her beraberliğe de 900 bin Euro verilecek.
Sarı kırmızılılar, performans primleri hariç katılım payı ve yayın gelirlerinden toplamda en az 30 milyon euroyu kasasına koyacak.
YORUMLAR (16)
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EHEHEHE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GRUP SONUNCULUĞU LOADİNG. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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FENEVBAHÇE ŞAMPUANLAR LİGİNE KATILARAK ÇOK BÜYÜK KAZANÇLAR ELDE ETTİ . 2 KOLİ ELİDOR 1 KOLİDE PANTENE KAZANDICevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasarayın Avrupa Şampiyonu Olmasını Yürekten İstiyorum.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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İnşallah 0 çekersiniz bütün Fenerbahçeliler bayram yaparCevap Yaz 1 12 Yayından KaldırGS: siz gidin erzurum akhisarla yarışa girinTüm 16 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır