İşte doların enflasyon rakamlarına ilk tepkisi

03.09.2019 10:22

Dün Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 ile beklentiden daha az daraldığını gösteren büyüme verisinin ardından 5,83'lü seviyelerden 5,79'a kadar gerileyen, gün boyu da 5,80 - 5,82 civarında dalgalanan dolar günü 5,82'den tamamlamıştı. Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru enflasyon verisi öncesi 5,82 seviyelerde işlem görüyordu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla yıllık enflasyonun yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e gerilemesiyle kur yönünü aşağıya doğru çevirerek 5,80 bandının altına indi. Dolar şu sıralar 5,80 seviyesinden euro ise 6,35'ten işlem görüyor.

BREXİT VE ARJANTİN'DEKİ GELİŞMELER BASKI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde ABD - Çin ticaret savaşlarının riskten kaçışı tetiklemesi kur üzerinde baskıya neden olurken Brexit gelişmeleri ve Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de piyasalara baskı yapan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon Ağustos ayında aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 oldu.



