İşte A Milli Takımımızın EURO 2020'deki muhtemel rakipleri!

15.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:27

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında karşılaştığı İzlanda berabere kaldı. Milliler bu sonuçta Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek. ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. Peki Türkiye'yi EURO 2020'de hangi takımlar bekliyor.

İşte Ay-Yıldızlıların muhtemel rakipleri:

Belçika

İspanya

İtalya

Polonya

Rusya

Ukrayna

Fransa

Çekya

İngiltere