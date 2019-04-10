İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi olan İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanının otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak.
İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı otoparkının 15 Nisan'a kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtildi.
31 EKİM'DE TARİFELİ SEFERLER BAŞLAMIŞTI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen havalimanında, 31 Ekim'de tarifeli seferler başlamıştı.