İstanbul Havalimanı İçin Taksi Ücretleri Belli Oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul'un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy'den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile'den gerçekleşiyor.

Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş'tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy'den 168 TL, Şişli'den 147 TL, Esenyurt'tan 155 TL ve Beylikdüzü'nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.

HAVALİMANINDA TOPLAM BİN TAKSİ GÖREV YAPACAK

İstanbul Havalimanı'nda tam kapasiteye ulaşıldığında bin taksi görev yapacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğunun altını çizerken; taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının vurguladı.

Taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2,5 TL olduğunu kaydeden Başkan Aksu, "Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır." dedi. Başkan Aksu, bin takside toplam 3 bin şoförün görev yapacağını kaydederek, "Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

"YETKİ VERİN, TAKSİ ŞİKAYETLERİNİ BİTİRELİM"

İstanbul Havalimanı'nın taksiciler ve sektör açısından da bir milat olabileceğini ifade eden Eyüp Aksu, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin ve ülkemiz turizminin yeni yüzü olacağını vurgulayan Eyüp Aksu, "Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablo sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkemizin itibarına da zarar verecektir. Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul'da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz" şeklinde konuştu.