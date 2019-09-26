İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı

26.09.2019 14:07

İstanbul'da saat 14.00 sularında büyük bir deprem oldu. Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara akın ederken, GSM operatörleri kilitlendi.

DEPREMDEN TELEFON ŞEBEKELERİ ETKİLENDİ

Deprem sonrası birbirini arayan vatandaşlar iletişim problemi yaşadı. Telefon hatları depremden etkilenirken, hatlar çekmemeye başladı.