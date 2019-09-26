İstanbul'daki korkutan depreme statta yakalandı: Salıncak gibi salladı

İstanbul'daki korkutan depreme statta yakalandı: Salıncak gibi salladı

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise 5,8 olarak duyurdu. Deprem sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray geçmiş olsun mesajı yayınladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise depreme TT Stadı'nda yakalandı.

26.09.2019 14:34
İstanbul'daki korkutan depreme statta yakalandı: Salıncak gibi salladı

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.Deprem büyük bir panik yaratırken iletişim ağları da depremden zarar gördü.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun" diyerek depremin ne kadar büyük olduğunu belirtti.

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YORUMLAR (4)

  • MERT:
    Deyivermiş ne oldu yani. . oda öyle söylemiş illaki bir yorum yapman gerekiyordu. Cümlesinin sonun da da Allah korusun demiş. Ne var yani bunda ?
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  • S10:
    arkadaş sen konuyu yanlış anlamışsın burda kimse Allahın büyüklügünü kudretini tartışmıyo yeri gögü yaradan Allah c. c. inancımızda tam imanımızda çok şükür. adam sadece depremin büyüklüne dikkat çekmek için söylemiş.
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