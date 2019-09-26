İstanbul'daki korkutan depreme statta yakalandı: Salıncak gibi salladı
İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise 5,8 olarak duyurdu. Deprem sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray geçmiş olsun mesajı yayınladı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise depreme TT Stadı'nda yakalandı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.Deprem büyük bir panik yaratırken iletişim ağları da depremden zarar gördü.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun" diyerek depremin ne kadar büyük olduğunu belirtti.