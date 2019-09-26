İstanbul'daki korkutan depreme statta yakalandı: Salıncak gibi salladı

26.09.2019 14:34

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.Deprem büyük bir panik yaratırken iletişim ağları da depremden zarar gördü.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun" diyerek depremin ne kadar büyük olduğunu belirtti.