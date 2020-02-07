: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı! En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek

07.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek.

İMZA SONRASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu gelişmeyi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) duyurdu. Zammın henüz uygulamaya konulmadığı, ilgili otoritelerinin imzasının ardından yürürlüğe gireceği öğrenildi.

3 YILDIR ZAM ALAMADIKLARINI BELİRTTİLER

3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasını talep etti. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.

TURKUVAZ TAKSİLERE SARI TAKSİYE GEÇİŞ İZNİ

UKOME'de görüşülen bir diğer konu ise turkuvaz taksilerin durumu oldu. İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksiler dönemi başlamıştı. Turkuaz taksilerde, sarı taksilerden yüzde 15 daha fazla ücret tarifesi uygulanıyordu. İstanbul halkının turkuvaz taksiye ilgi göstermediğini belirten esnaf temsilcileri, sarı taksiye geçiş için izin istediler. UKOME'de alınan kararla İstanbul'da sayıları 350'ye ulaşan turkuvaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.

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