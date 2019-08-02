İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Super Kupa maçını kadın hakem yönetecek
İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı ve Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa karşılaşmasını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
Frappart'ın yardımcılıklarını Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neal yaparken bu önemli mücadelede Cüneyt Çakır 4. hakem olarak görev yapacak.
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