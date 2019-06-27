İstanbul'da Gomis ile görüşme yapan Comolli'den transfer açıklaması
Fenerbahçe'de Fransız sportif direktör Damien Comolli, İstanbul'da bir araya geldiği eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ile ilgili iddialara yanıt verdi. Comolli, "Gomis benim arkadaşım. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok." dedi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis açıklaması geldi.
"BEN TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİ HALKA AÇIK YERLERDE YAPMAM"
Beinsports'a konuşan Fransız sportif direktör, Bafetimbi Gomis'le transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul'a geldiği zaman zaten görüşüyoruz. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok. Ben transfer görüşmelerimi halka açık yerlerde yapmam" dedi.
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