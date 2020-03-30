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Limak Holding, İstanbul, Ekonomi, Güncel

İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

İstanbul'da 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olamayan vatandaşlara haftalık 50 bin koli olarak dağıtılacak yardım kampanyasının giderlerini hayırsever vatandaşlar üstlendi. İşte kampanyaya destek veren isimler.

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:34
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda yardımı yapılacağını duyurmuştu. Haftalık 50 bin kolinin dağıtılacağı ve 6 hafta sürecek gıda yardımının detayları da belli oldu. Kampanya kapsamında devletin kasasından bir kuruş çıkmayacak. Yardımları hayırseverler, dağıtımı da Getir uygulaması üstlenecek.

İstanbul'daki gıda yardım kolilerini üstlenen hayırseverler şöyle:

- Kalyon Holding, Cemal Kalyon

- Limak Holding Nihat Özdemir

- Cengiz Holding, Mehmet Cengiz

- MNG Holding Mehmet Nazif Günal

- Demirören Holding Yıldırım Demirören

- Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç

- LCW Vahap Küçük

- Fuat Tosyalı

- Mesut Toprak

- Getir firması

İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Vali Yerlikaya hayırsever vatandaşlarla ilgili şunları söyledi:

"Hayırseverlerimiz isimlerini paylaşmak istiyorum. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum bütün İstanbullular adına. Bu hafta yapılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta; Limak Holding Nihat Özdemir. Üçüncü Hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü Hafta; MNG Holding Mehmet Nazif Günal. Beşinci Hafta; Demirören Holding Yıldırım Demirören. Altıncı hafta LCW Vahap Küçük. 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak, 10 bin koli Getir firmamız. Hem bu organizasyonu yani 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor Nazım bey; 10 bin koli de o hayır ediyor. Ali Koç da aradı. 'Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz, biz minnettar oluruz' dedi. Ben de onu kabul ettim milletimiz adına. Dolayısıyla 300 bin kolilik yardım 333 bin koli oldu."

İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

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Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

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