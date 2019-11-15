İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

15.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 15.11.2019 22:08

Erzurum Konfederasyonu tarafından İstanbul Maltepe'de düzenlenen 'Erzurum Tanıtım Günleri' başladı.

Resmi açılışı 15 Kasım Cuma günü yapılan organizasyona AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Erzurum ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"REKOR KATILIM BEKLİYORUZ"

Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Macit "İstanbul'da Erzurum'u yaşatmayı hedeflediklerini, gerek İstanbul'da ki Erzurum STK'larının gerekse başta Erzurum Valiliğimizin, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ve tüm kurumlarımızın desteklediği Erzurum Konfederasyonu ERKON`un, titiz bir çalışma yürüttüğünü ve Erzurum Tanıtım Günleri'ne rekor bir katılım beklediklerini söyledi."

ERZURUMLU OLAN OLMAYAN HERKES DAVETLİ

İstanbul`la Erzurum arasında bir köprü kurma maksadıyla kültür ve medeniyetler şehri Erzurum`un kültürel değerlerinin, yöresel ürünlerinin, halk oyunlarının, müziğinin kısacası tüm değerlerinin sergindiği tanıtım günleri, 17 Kasım Pazar günü sona erecek.