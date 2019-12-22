: İstanbul'da araç çekme işi İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından yapılacak

22.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:31

Trafik Vakfı'nın araç çekme ve kurtarma faaliyetine son vermesi sonrasında bu işi İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme Derneği yürütecek.

Araç çekme işlemleri ise geçen ekim ayı sonuna kadar İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme Derneği ve ilçe polis derneklerinin iktisadi kuruluşlarınca yapılıyordu. Ancak araç çekilecek yediemin otoparklarını da belirleyen İstanbul Trafik Vakfı geçen ekim ayı sonunda çekici hizmetlerini sonlandırdı. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre vakfın bünyesindeki 60 araç, İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği'ne devredildi.

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı ve İstanbul Trafik Vakfı'nın internet sitesinde yayımladığı karar tartışmalara yol açtı. İstanbul'da çekici hizmetlerini kimin yapacağı merak konusu oldu. Ancak araç çekme işlemini bir buçuk aydır İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme Derneği ve ilçe polis derneklerine bağlı çekicilerin gerçekleştirdiği öğrenildi.

GÜNDE ORTALAMA 135 BİN LİRA TOPLANIYOR

İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği ve ilçe polis dernekleri'ne bağlı yaklaşık 300 çekici günde ortalama bin 500 araç çekiyordu. Günde ortalama toplanan 135 bin lira, vergi ve masraflar çıktıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü giderlerinde kullanılıyordu.

Yaklaşık 50 bin personeli bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, ilçe emniyet müdürlüğü bina yapımı, şubelere ait binaların yapımı ve yenilenmesi, araç alımı, araç bakım ve tamiri ve benzeri alanlarda kullanılan gelir ve bağışlar, emniyet hizmetleri için hayati önem taşıyor. Çekici hizmeti vermeyi bırakan İstanbul Trafik Vakfı'nın farklı gelirlerinin de olduğu belirtiliyor.

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