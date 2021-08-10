İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar

Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Rachid Ghezzal, bugün ailesiyle İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Ghezzal'ın uçaktan, "Eve dönüyoruz" paylaşımı taraftarı heyecana soktu. Ancak uçak rötar sebebiyle geç içiş yapacak. İnişin saat 15.00'e ertelendiği belirtildi.