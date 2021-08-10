İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar
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İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar

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Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Rachid Ghezzal, bugün ailesiyle İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Ghezzal'ın uçaktan, "Eve dönüyoruz" paylaşımı taraftarı heyecana soktu. Ancak uçak rötar sebebiyle geç içiş yapacak. İnişin saat 15.00'e ertelendiği belirtildi.

Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Rachid Ghezzal İstanbul'a geliyor. Cezayirli yıldız Instagram hesabından uçakta ailesi ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve "Eve geliyoruz" notunu yazdı.

İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar

1 SAAT GECİKME

Ghezzal'ın uçağının 14.00'te inmesi planlanıyordu ancak rötara uğradı. Cezayirli yıldızın 15.00'te İstanbul'da olacağı belirtildi.

BONSERVİSİ ALINDI

Kara Kartal, Rachid Ghezzal için Leicester City'ye 3.2 milyon euro ödeyecek. Oyuncu da senelik 3 milyon euroya yaknı garanti ücret alacak.

İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar
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İstanbul'a doğru yola çıkan Rachid Ghezzal'ın uçuşunda rötar - Haberler Spor
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