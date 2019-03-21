Istakoz Tezgahlarda 400 TL'ye Kadar Alıcı Buluyor

Görünüşü ve büyüklüğü ile dikkat çeken ıstakozun fiyatı tezgahlarda 150 TL'den başlayıp, büyüklüğüne göre 400 TL'ye kadar alıcı buluyor. İstakoza en çok talep ise İstanbullulardan geliyor.

ÇOK LEZZETLİ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde balıkçılık yapan Tolga Çomak, "Çok lezzetli olduğu için tercih ediliyor. Istakoza en çok talep ise İstanbullulardan geliyor. Genelde Babakale, Gülpınar, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında yakalanıyor. Bizler de burada çeşit olarak bulunması amacıyla sergiliyoruz. Diğerlerini İstanbul'a gönderdik. Bunun pişirilme tekniği ise ilginç. Canlı olarak kaynar suda pişirilerek hazırlanıyor. Çünkü canlı pişirilmediği takdirde salgıladığı zehir ile etini yenmez hale getirebiliyor. Besin değeri oldukça yüksek olan ıstakoz; kalsiyum, bakır, demir, potasyum, selenyum, çinko ve B1 vitamini deposu" diye konuştu.

Kaynak: İHA