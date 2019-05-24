İşsizlik Maaşının Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ ERKENE ALINDI

İşsizlik maaşına Ramazan bayramı düzenlemesi getirildi. Bayram nedeniyle işsizlik maaşı ödemeleri erkene alındı. Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı 31 Mayıs Cuma günü ödenecek.

BİN 23 LİRA İLE 2 BİN 46 LİRA ARASI

Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak.

İŞKUR Nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.