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İŞKUR, Ekonomi, Güncel

2020'nin Ocak ayında 163 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

İŞKUR verilerine göre 2020'nin Ocak ayında 163 bin insan, halk arasında işsizlik maaşı da denilen işsizlik ödeneğine başvurdu. Başvuranlar arasından 89 bini ödenek almaya hak kazandı.

10.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:16
2020'nin Ocak ayında 163 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2020 Ocak'ta 163 bin 56 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu işsizlerden yalnızca 89 bin 822'sinin ödeneği hak ettikleri bildirildi.

En fazla başvuru, 41 bin 299 ile İstanbul'da. Ödeneği hak edenlerin sayısı ise, 24 bin 753 olarak belirtildi. İkinci sırada 13 bin 515 başvuru ile Ankara geliyor. Başkentte başvuru yapanlardan ödeneği hak edenlerin sayısı 7 bin 120 oldu. Üçüncü sırada da 9 bin 686 başvuru ile İzmir geldi. İzmir'de hak-edenlerin sayısının ise 5 bin 515 olduğu belirtildi.

BAŞVURANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 25-34 YAŞ ARASINDA

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre ocak döneminde işsizlik ödeneğine başvuranlardan 121 bin 1421'i erkek, 41 bin 635'i ise kadın. İşsiz kaldıkları için ödeneğe başvuranların büyük bölümü 25-34 yaş aralığında. Başvuru yapan 30 bin 98 kişi 25-29 yaş, 30 bin 92 kişi de 30-34 yaş aralığında. Başvuruda bulunup ödenek almak isteyen işsizlerin 84 bin 268 gibi büyük bir bölümü ilköğretim mezunu. 42 bin 523'ü de ortaöğretim mezunu.

ÖDENEK, 1168 LİRA İLA 2 BİN 336 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

İŞKUR'a göre, son 4 ay asgari ücretle çalışan işsizlere1168 lira, son 4 ay 3 bin 500 lira ile çalışan işçilere 1389 lira, son 4 ay 6 bin lira ile çalışan işsizlere de 2 bin 336 lira işsizlik ödeneği bağlanıyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş işsizlere 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün ve 1080 gün sigortalı olarak çalışıp prim ödeyenlere de 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

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