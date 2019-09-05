İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi

05.09.2019 19:23

İşini kaybedenlere gelir desteği sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu son yıllarda işsizlerden daha çok işverenlere sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre yılın ilk yedi ayında İşsizlik Fonu'ndan işverenlere teşvik olarak 8,8 milyar TL ödenirken işsizlik ödeneği olarak ise 5,8 milyar TL ödendi. İşverenler Ocak-Temmuz sonunda işsizlerden 3 milyar TL daha fazla katkı aldı.



Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı Haziran ayında artarak 4 milyon 417 bin oldu. Temmuz ayında ise bu sayı yüzde 8,6 azalarak 4 milyon 39 bin kişiye düştü. Euronews.com'da Görüntüle