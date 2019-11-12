İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler

12.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:31

İsrail'de oynanan Maccabi Haifa-Beitar maçında VAR skandalı yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi, mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan tartışmalı bir penaltı pozisyonunu incelemek üzere saha kenarında bulunan ekrana gitti.

ÖNCE OTOPARK GÖSTERİLDİ DAHA SONRA HATA DÜZELTİLDİ

Hakemin inceleme yaptığı ekranda ise sistemin otopark kamerasına bağlandığı görüldü. Şaşkına çeviren görüntünün ardından yapılan hata düzeltildi ve hakem pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Atılan penaltı golüyle karşılaşma Maccabi Haifa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İşte karşılaşmaya damga vuran o an: