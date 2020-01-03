: İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi

03.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:32

2019 yılının Aralık ayında İSPARK hizmetlerine yüzde 15 zam yapılacağı duyurulmuştu. İSPARK zamlı tarife üzerinden hizmet vermeye başladı. Tarife yeni yılla birlikte İSPARK'lardaki tabelalara asılmaya başlandı.

ZAMLI FİYATLAR

1. bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı.

Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra başladı.

Haber Videosu