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İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti

Barcelona idmanında sakatlanan Ousmane Dembele, sezonu büyük ölçüde kapattı ve "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

05.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:13
İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti

'ya transfer olduktan sonra, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ousmane Dembele, bir kez daha sakatlandı. Barcelona idmanında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu, sezonu büyük ölçüde kapattı.

Ousmane Dembele; ile çok parlak bir dönem geçirdikten sonra, 2017/2018 sezonu başında, İspanyol devi Barcelona'ya 125 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

İspanyol kulübündeki 9. sakatlığını yaşayan Dembele, bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 456 gününü sakatlık altında geçirmiş olacak. Bu sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giyebilen Dembele, takımına 1 gollük katkıda bulundu.

BARCELONA'DA SESLERİ

Öte yandan Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basınında "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Arda Turan'ın Dembele yerine süre bulabileceği belirtilirken, üst üste paylaşımlar geldi. Sport Muhabiri Albert Roge: "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak, tecrübeli oyuncunun kadroya dönebileceğini bildirdi.

(Sporx)


Haber Videosu

: İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti
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