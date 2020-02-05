İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti
Barcelona idmanında sakatlanan Ousmane Dembele, sezonu büyük ölçüde kapattı ve "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Barcelona'ya transfer olduktan sonra, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ousmane Dembele, bir kez daha sakatlandı. Barcelona idmanında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu, sezonu büyük ölçüde kapattı.
Ousmane Dembele; Borussia Dortmund ile çok parlak bir dönem geçirdikten sonra, 2017/2018 sezonu başında, İspanyol devi Barcelona'ya 125 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
İspanyol kulübündeki 9. sakatlığını yaşayan Dembele, bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 456 gününü sakatlık altında geçirmiş olacak. Bu sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giyebilen Dembele, takımına 1 gollük katkıda bulundu.
BARCELONA'DA ARDA TURAN SESLERİ
Öte yandan Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basınında "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Arda Turan'ın Dembele yerine süre bulabileceği belirtilirken, üst üste paylaşımlar geldi. Sport Muhabiri Albert Roge: "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak, tecrübeli oyuncunun kadroya dönebileceğini bildirdi.
(Sporx)
Haber Videosu: İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti
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Ülkemiz adına tabikide başarılı olmasını istiyoruz ama, zamanında şımarıp bu hallere düştüğü gibi yinede şımarır bence. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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insallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yok daha neler. Arda nın kariyeri bitmiştir. Takım bulamayan adamı barcelona kadrosuna tutacak . komik :))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hahahahaha umut fakirin ekmeği de, böyle bir umut dünyada yok.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ARDA YI GERİ ALMAZLARCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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hadi inşallah , ardayı sevmem ama yinede başarılı olmasını çok isterim bir beşiktaşlı olarak , iyi bir arda oynar bence. . keşke kadroya girse de başarılı olup gururlandırsa biziCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır