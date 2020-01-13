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İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası'nda, Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

13.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:24
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

ile , Süper Kupası finalinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi ve karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 0-0 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışları sonrasında mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

ZİDANE, FİNALDE KAYBETMİYOR

Zinedine Zidane ise, Real Madrid'in başında final kaybetmemeye devam etti. Başarılı teknik adam Real Madrid'in başında çıktığı 9 finali de kazanmayı başardı.

Kaynak: İHA

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: İspanya Süper Kupası Real Madrid'in
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