İspanya Süper Kupası Real Madrid'in
Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası'nda, Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.
Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi ve karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 0-0 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışları sonrasında mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.
ZİDANE, FİNALDE KAYBETMİYOR
Zinedine Zidane ise, Real Madrid'in başında final kaybetmemeye devam etti. Başarılı teknik adam Real Madrid'in başında çıktığı 9 finali de kazanmayı başardı.