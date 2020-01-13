: İspanya Süper Kupası Real Madrid'in

13.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:24

Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Süper Kupası finalinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi ve karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 0-0 eşitlikle sona erdi. Penaltı atışları sonrasında mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

ZİDANE, FİNALDE KAYBETMİYOR

Zinedine Zidane ise, Real Madrid'in başında final kaybetmemeye devam etti. Başarılı teknik adam Real Madrid'in başında çıktığı 9 finali de kazanmayı başardı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu