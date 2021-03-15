İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu ilginç bir yöntemle açıkladı

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique aday kadroyu ilginç bir yöntemle açıkladı. Kadroda yer alan her futbolcu için karekod oluşturuldu ve Luis Enrique elindeki tablette karekodu okutarak futbolcuları tanıttı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüler, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Son yıllarda ilginç yöntemlerle kadroyu açıklayan Luis Enrique, yine sıra dışı bir yola başvurdu.

QR KODLU AÇIKLAMA

Kadroda yer alan her futbolcular için QR kod oluşturdu ve Luis Enrique elindeki tablette QR kodu okutarak futbolcuları tanıttı.

ÖNCEDEN NASIL AÇIKLAMIŞTI?

Luis Enrique önceden de alışıla gelmişin dışında bir aday kadro açıklama yöntemi izlemişti. Antrenman sahasında milli takım eşofmanı giydirilmiş olan antrenman ekipmanlarına, kadroya çağırdığı futbolcuların isimlerini tek tek yapıştırarak aday kadroyu ilan etmişti.