İspanya Liginde VAR Odasının Boş Olması Şaşkına Çevirdi

La Liga'nın 27. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Valladolid'i 4-1 yendiği mücadeleye Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Karşılaşmada Valladolid'in 2 golü VAR yardımıyla iptal edilirken ekrana gelen bir görüntü büyük tartışma çıkardı.

Ev sahibi ekibin iptal edilen ilk golünde, VAR odasındaki hakemlerin yerinde olmadığı görüldü.

"EKRANA YANLIŞ GÖRÜNTÜ VERİLDİ"

VAR odasının boş görüntüsü büyük yankı uyandırırken, İspanyol basınında yer alan haberlerde hata yapılarak yanlış görüntünün ekrana yansıtıldığı belirtildi.