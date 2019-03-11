İspanya Liginde VAR Odasının Boş Olması Şaşkına Çevirdi
İspanya Liginde oynanan Valladolid-Real Madrid karşılaşmasında atılan gol, VAR kararıyla iptal edildi. VAR odasının kamerasında, hakemlerin yerinde olmaması gündem yarattı.
La Liga'nın 27. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Valladolid'i 4-1 yendiği mücadeleye Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Karşılaşmada Valladolid'in 2 golü VAR yardımıyla iptal edilirken ekrana gelen bir görüntü büyük tartışma çıkardı.
Ev sahibi ekibin iptal edilen ilk golünde, VAR odasındaki hakemlerin yerinde olmadığı görüldü.
"EKRANA YANLIŞ GÖRÜNTÜ VERİLDİ"
VAR odasının boş görüntüsü büyük yankı uyandırırken, İspanyol basınında yer alan haberlerde hata yapılarak yanlış görüntünün ekrana yansıtıldığı belirtildi.
YORUMLAR (5)
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bizim odalar doluda ne oluyor. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizdeki odada hakem var da ne oluyor adamlar kameradan bakıp yanlıs kara verıyorlar adfddssddsd :))Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Adamlar 2 dakika sigara içmeye çıkmış, hemen de ispikleyin. 90 dk durulur mu la orda :DCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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açık şike büyük takımları kolluyorlarCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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