İspanya'da ikinci Luis Enrique dönemi

19.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:09

İspanya Milli Takımı'nda 2. Luis Enrique dönemi resmen başladı. Haziran ayında ailevi sebeplerden dolayı milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Enrique, federasyon tarafından tekrardan takımın başına getirildi. İspanya Milli Takım Teknik Direktörlüğünü Luis Enrique'den sonra devralan Robert Moreno ise Enrique'nin görevine dönmesine engel olmak istemediğini belirterek bu durumda takımdan ayrılmayı kabul ettiğini federasyona iletti.

AĞUSTOS'TA KIZI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Robert Moreno, İspanya Milli Takımı başında 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, ülkesine 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak gitme hakkı kazandırdı. Moreno, İspanya Milli Takımı'nın yanı sıra Roma, Celta Vigo ve Barcelona'da Luis Enrique ile birlikte çalışmıştı. Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana, Ağustos ayında kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA