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Ivan Obradovic, Malcolm Thomas, Koronavirüs, Spor

İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, gelecek sezon düşecek bütçe nedeniyle sarı-lacivertlilerle yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor. İspanyol basını, Obradovic'in kararını manşetlerine taşıdı.

15.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:23
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı

Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic, İspanyol medyasına manşet oldu.

Koronavirüs nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerdeki geleceğini 'belirsiz' olarak yazdı.

YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe Beko'ya Euroleague zaferi kazandıran ve Sarı Lacivertlileri turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

BÜTÇE 15 MİLYON EUROYA DÜŞECEK

Haberde Fenerbahçe Beko'nun 30 milyon euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon euro seviyesine çekileceği iddia edildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunduğu, bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu da yazıldı.

İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı

Kaynak: DHA

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