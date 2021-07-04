İsmail Balaban: "Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum"
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İsmail Balaban: "Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum"

İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Survivor 2021 şampiyonu olduktan sonra Antalya ve memleketi Elmalı'da büyük bir coşku ile karşılanan ASAT güreşçisi başpehlivan İsmail Balaban, ayağının tozuyla yağlı güreş antrenmanlarına başladı.

Survivor 2021 şampiyonu olduktan sonra Antalya ve memleketi Elmalı'da büyük bir coşku ile karşılanan ASAT güreşçisi başpehlivan İsmail Balaban, ayağının tozuyla yağlı güreş antrenmanlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Takımı'nın Elmalı'daki kampına katılan başpehlivan Kırkpınar öncesi formu ile dikkatleri üzerine çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban Survivor 2021 şampiyonluğunun ardından gözünü yeniden başpehlivanlık güreşlerine dikti. Balaban, Edirne'de düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için bir aydır Elmalı'da kampta olan Büyükşehir güreşçileri ile antrenmanlara başladı. İsmail Balaban en kısa sürede eski formunu yakalamayı hedeflediğini belirterek, "Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne çok kısa bir süre kaldı. Kendimi tam hazır hissetmeden, formumu yakalamadan, güreşlerde yer alıp seyircilerimi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. O yüzden önümüzdeki Kırkpınar Güreşleri'ni pas geçme durumum var. Ancak ondan sonraki süreçte özellikle Elmalı güreşlerine en iyi şekilde hazırlanıp er meydanlarında güçlü bir şekilde yer alacağım" dedi.

"Özlemini çok çektim"

Pandemi ve yarışma sürecinden dolayı er meydanlarına hasret kaldığını sözlerine ekleyen Balaban, "Bu süreçte er meydanları hep aklımdaydı. Yarışmadan döner dönmez ayağımızın tozuyla özlediğim er meydanında olmaktan çok mutluyum. Güreşseverlerle tekrar buluşmak için takımımızın Elmalı'daki kampında antrenmanlara başladım. Hazır olmadan er meydanlarına dönmek istemiyorum. Çünkü bir ismimiz bir unvanımız var. Doğal olarak bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılayamazsam kendi adıma sıkıntı duyarım. Güreş benim her şeyim. Güreşmeyi, seviyorum. Sevenlerimize mutluluk, gurur yaşatmayı seviyorum. O yüzden güreşe karşı her zaman aşırı bir özlem duyuyorum. Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. - ANTALYA

İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'
İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'
İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'
İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'
İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'
İsmail Balaban: 'Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İsmail Balaban: "Özlemini çektiğim er meydanına dönmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum" - Haberler Spor
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