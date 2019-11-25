Islam Slimani, bu kez takımının yenilgisine sebep oldu

25.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:13

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istediğini bir türlü alamadığı Islam Slimani, Monaco forması ile Fransa Ligi'ne damgasını vurmaya devam ediyor.

MAÇA SLİMANİ MAÇA DAMGA VURDU

Fransa Ligue 1'in 14. hafta mücadelesinde Bordeaux, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibinin golleri Pablo ve Nicolas de Preville (pen.)'den gelirken, konuk ekibin Cezayirli golcüsü Islam Slimani attığı gol, sebebiyet verdiği penaltı ve ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile maça damgasını vurdu.

ZİRVE YARIŞINDA ÖNEMLİ MAÇTI

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın ardından puanını 22'ye yükselten Bordeaux 3. sıraya yerleşirken, Monaco 18 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.

BU SEZON 6 GOL ATIP 7 ASİST YAPTI

Bu sezon Monaco formasıyla 10 lig maçına çıkan Islam Slimani, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.