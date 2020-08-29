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İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu

İskoçya Ligi'nin ilk 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Glasgow Rangers, ezeli rakibi Celtic'e ait olan 114 yıllık sezonun ilk 6 haftasında gol yememe rekorunu egale etti.

İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu
29.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:58

İskoçya Ligi Premiership'te ligin ilk 6 haftasında gol yemeyen Glasgow Rangers, tarihi bir rekoru egale etti. Glasgow ekibi, ezeli rakibi Celtic'e ait 114 yıllık ligin ilk 6 maçında gol yememe rekoruna ortak oldu.

1906'DA KIRILMIŞTI

Şehrin bir diğer takımı Celtic, 1906 yılında ligin ilk 6 haftasında kalesinde gol görmemişti. Rekor, o günden beri kırılamıyor.

GOL HAGI'DEN

Teknik direktör Steven Gerrard önderliğindeki Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

ZİRVEDE YER ALDI

İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi. Rangers'ın ilk 6 haftada oynadığı maçların sonuçları şu şekilde:

Aberdeen 0-1 Rangers
Rangers 3-0 St. Mirren
Rangers 3-0 St. Johstone
Livingston 0-0 Rangers
Rangers 2-0 Kilmarnock
Hamilton 0-2 Rangers

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