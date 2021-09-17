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İşadamlarından Elbeylispor'a destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İşadamlarından Elbeylispor'a destek

BAL Liginde mücadele edecek olan Elbeylispor'a Gaziantep'te yaşayan Elbeylili işadamlarından destek geldi.

BAL Liginde mücadele edecek olan Elbeylispor'a Gaziantep'te yaşayan Elbeylili işadamlarından destek geldi.

Elbeylispor Kulüp Başkanı Cemil Tekbaş ve Kulüp Müdürü Vedat Kurt, Elbeylili işadamları Saftaş Beton Yönetim Kurulu Başkanı Şiho Toplar, Angel Carpet Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Algan, Şahan Carpet Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahan, Ugurser Carpet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Uğur'u ziyaret ederek, Elbeylispor'a destek istediler.

Kulüp Müdürü Vedat Kurt, "Elbeyli'li işadamlarımızın ilçe takımımız olan Elbeylispor kulübümüze vermiş oldukları maddi manevi desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu adına teşekkür ederiz. Kulübümüze maddi ve manavı destek verecekler. İnşallah bu yıl başarılı olmak için çalışacağız" dedi, - KİLİS

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Haber: İşadamlarından Elbeylispor'a destek - Haberler Spor
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