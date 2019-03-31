İşadamları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Masaya Yatırdı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Sektör Kurulları Başkanı Ali Adıgüzel başkanlığında yeni dönemin ilk gıda, tarım ve hayvancılık sektör kurulu toplantısını düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Ocak ayında yenilenen Yönetim Kurulu öncülüğünde dönemin ilk gıda, tarım ve hayvancılık sektör kurulu toplantısını gerçekleştirdi. MÜSİAD Gaziantep Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Ali Adıgüzel, tanışma ve selamlama konuşmasının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Başkanlığına Harun Çakmak'ın, Başkan Vekilliğine M. Fatih Çetinkaya'nın ve Sektör Kurulu komisyon üyeliklerine M. Şerif Topal, Mehmet Tezcan, Veli Çelik, Mustafa Çokay, M. İbrahim Özalkan, Serhat Çiçek, Ömer Bal, Hakan Satıl, Abdulkadir Aykılıç ve Burak Aydıngüler'in getirildiğini belirtti.

MÜSİAD'ın 2017-2018 sektör kurulları sonuç raporuna göre MÜSİAD'a kayıtlı tüm üyeler içinde 500 civarında üyenin gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Adıgüzel, derneğe kayıtlı üyelerin yüzde 11'inin bu sektörde çalıştığını ifade etti. 05 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve gelen Yönetim Kurulunun, MÜSİAD'a kayıtlı tüm sektörlerde iş yapan üyelerin, her türlü mesleki sorunlarıyla ilgilenmek istediklerini belirtti.

Üyelerinin taleplerini dikkate aldıklarını belirten Sektör Kurulları Başkanı Ali Adıgüzel, "Sektör kurulu toplantıları kapsamında ilk olarak Tekstil ve Deri ikincisini de İnşaat sektörü üyeleriyle gerçekleştirdik. Şimdi de Tarım Gıda ve Hayvancılık sektöründe çalışan üyelerimizi bir araya getirerek, bu alanda ülkemizde ve şehrimizde yaşanan gelişmeleri ele almak ve sektördeki üyelerimizin talep ve sıkıntıları ile hemhal olmak istiyoruz" dedi.

"Meselemiz Türkiye"

MÜSİAD olarak, meselemiz Türkiye olsun diyerek yola çıktıklarını belirten Adıgüzel, "Son olarak 17-18 Aralık tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilmiş olan 'Tarımda Kalkınma' konulu Türkiye İstişare Kurulu Toplantısı ile tarım sektörünün sorunlarını ve bu sorunlara yönelik geliştirdiğimiz çözüm önerilerini konuştuk. Türkiye genelinde yapılan bu tür toplantılar ile tarımda üretim, verimlilik ve istihdamı artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Sektör temsilcileriyle ve politika üretme noktasında etkili uzmanlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz, proje üretmeye, başta üyelerimiz olmak üzere üretime ve yatırıma teşvik etmeye, önümüzdeki dönemde de var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hedefleri doğrultusunda üyelerinin iş hacmini ve birbirleri ile ilişkilerini güçlendirici konulara vurgu yapan Adıgüzel,"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu, MÜSİAD'ın, Sektör Kurulları Komisyonunun çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, sektör raporları yayınlamakta, sektörel projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu. Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki üyelerinden bir yönetim komisyonu oluşturduklarını, şubede bundan sonra aylık sektör yönetim komisyon toplantılarının yapılacağını belirten Adıgüzel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanlığı'na getirilen Harun Çakmak ve yönetim komisyonuna hayırlı hizmetlerde bulunmayı temenni etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanlığı'na getirilen Harun Çakmak ise, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların ve çözümlerinin ne olduğu konusunda bundan sonra komisyon yönetimimizle birlikte istişare kültürüyle hareket edip, bu doğrultuda çalışmalarda bulunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA