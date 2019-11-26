Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdiler!

26.11.2019 00:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:38

Almanya'nın Pforzheim kentindeki Türk spor kulübü Pforzheim Fatihspor, bir ay içinde ikinci kez kundaklanarak yakıldı. 13 Ekim günü molotof kokteylli saldırıya uğrayan Fatihspor'a ait olan kulüp binası, bu son saldırıda tamamen yandı ve bina kullanılamaz hale geldi.Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti.

BAŞKONSOLOS BANU TERZİOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti.