İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime belirtti!

18.08.2019 12:30

Flaş transferlere rağmen önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'de taraftarlar yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre Başakşehir'in 23 yaşındaki millî yıldızı İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi.

BAŞAKŞEHİR'İN İSTEDİĞİ RAKAM 7 MİLYON EURO

Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Burak'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta saha, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulundu. Emre Belözoğlu'nun yakın markajındaki İrfan Can'ın bu isteği sarı-lacivertlilerde sevinç uyandırdı. Ancak, Başakşehir'in yıldız oyuncusunu bırakmaya niyeti yok ki bırakırsa da istenen rakam 7 milyon euro.

ALİ KOÇ İLE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ GÖRÜŞECEK

Buna rağmen, hafta içinde Mahmut Tekdemir için Göksel Gümüşdağ ile görüşecek olan Başkan Ali Koç'un İrfan Can için de teklif sunacağı öğrenildi. Mahmut ve İrfan transferlerinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli yönetim Ersun Yanal'ın taleplerini büyük ölçüde karşılamış olacak.