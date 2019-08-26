İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek

26.08.2019 11:44

İran Hükümet Sözcüsü, Cebelitarık'tan serbest bırakılan ve 'Grace 1' olan adı 'Adrian Darya 1' olarak değiştirilen tankeri sattıklarını ve nereye gideceğine sahibinin karar vereceğini açıkladı.

İngiltere ile İran arasında başlayan ve kısa sürede uluslararası bir kriz haline gelen tankere Cebelitarık yönetimi tarafından el konmuştu.

TANKERİN KİME SATILDIĞI BİLİNMİYOR

Tankerin kime satıldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Serbest bırakıldıktan sonra Yunanistan'a gitmesi beklenen tanker ise, ABD'nin Yunanistan'a 'yaptırım' mesajının ardından engellenerek rotasını Türkiye'ye çevirmişti.

Adrian Darya 1'in 31 Ağustos tarihinde Mersin'e ulaşması bekleniyor.