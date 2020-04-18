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İran, Dünya, Ekonomi

İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti

İran, koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankası'ndan 130 milyon euro, Dünya Bankası'ndan 50 milyon dolar kredi istedi.

18.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:02
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran, IMF'den sonra bu kez de Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'ndan kredi talep etti.

KREDİYLE TIBBİ TEÇHİZAT ALINACAK

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Kamil Tekavinejad, "2005'ten bu yana ilk kez Dünya Bankası'ndan 50 milyon dolar miktarında kredi alacağız. Hazırlıklar yapıldı ve Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı gibi ilgili kurumlar konuyu takip ediyor" diye konuştu.

Sağlanacak krediyle Dünya Sağlık Örgütü'nün iş birliğinde tıbbi teçhizat alınacağını aktaran Tekavinejad, "Tıbbi kaynaklarımızı donatmak için İslam Kalkınma Bankası'ndan da 130 milyon euro alacağız" dedi.

İRAN IMF'DEN DE KREDİ İSTEMİŞTİ

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, 12 Mart'ta IMF'den 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıktığı ancak IMF'nin talebi değerlendirmeye aldığı açıklanmıştı.

İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti

Kaynak: AA

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