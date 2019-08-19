İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı

19.08.2019 12:32

İran'da kadınların stadda futbol izlemesi yasak. Yasağa karşı çıkan kadınlar, erkek kılığına girerek stada gidiyordu.

İranlı kadın fotoğrafçı Forough Alaei, kendisi de erkek kılığına girerek aynı durumdaki 5 kadınla Şubat'ta maça girmiş ve o anların fotoğrafını çekmişti. Forough Alaei'nin fotoğrafları Dünya Basın Fotoğrafı Yarışması'nda ödül almıştı.

Başta 'Özgür Kadınlar' adlı aktivist grup olmak üzere birçok kişi bu yıl lig başlamadan önce FIFA'ya mektup gönderdi. FIFA, İran'a kadınların stadda olması yönünde bir bildiri gönderdi.

ERKEK KILIĞINDA MAÇA GİRİNCE TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine İran, ligin başlamasını erteledi. Sonra da 6 ay önce erkek kılığında maça giden Forough Alaei ve diğer 5 kadını tutukladı. Olay uluslararası tepkilere yol açtı.