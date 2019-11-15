İran'da benzine yüzde 50 zam geldi

15.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:32

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildi.

Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümen (1,5 TL) olacak.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN AİLELERE YARDIM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını söyledi. Nobaht, "Tek kişilik aileler için 55 tümen (26 TL) ve beş kişilik aileler için 205 tümen (99 TL) maddi yardım yapılacak" dedi.

ARAÇ BAŞINA 60 LİTRELİK BENZİN KOTASI VAR

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da her araç için aylık 60 litrelik benzin kotası uygulanmakta.