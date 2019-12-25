İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü
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İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü

İran devlet televizyonu Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğünü, pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:35
İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü

devlet televizyonu Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının test uçuşu sırasında düştüğünü, pilotun ise hayatını kaybettiğini duyurdu.


Yapılan açıklamada, savaş uçağının test uçuşu sırasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Azerbaycan sınırına yakın Erdebil eyaletinde bulunan Sebalan Dağı'na düştüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: İran'a ait savaş uçağı test uçuşu sırasında düştü
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