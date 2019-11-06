İntihar ettiği düşünülen 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama

06.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:44

İstanbul Fatih'te dün akşam ihbar üzerine bir apartmana giren polis ekipleri daire kapısında 'dikkat siyanür var içeri girmeyin polise haber verin' yazısı ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleriyle daireye giren polis, Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin yaptığı ilk incelemede çok sayıda antidepresan kullandığı tespit edilen kardeşlerin toplu halde intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kardeşleri tanıyanların beyanlarına göre biri öğretmen biri kurye ikisi de işsiz olan kardeşlerin maddi sıkıntıları bulunuyordu. Öğretmen olan kardeşlerden Oya Yetişkin'in maaşına yakın zamanda haciz konulduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili sır perdesi henüz tam olarak aralanmamışken bu sabah kardeşlerin içinde bulunduğu maddi zorluğu gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Yetişkin kardeşlerin cenazelerinin evden çıkarılmasının hemen ardından binaya gelen CK Enerji Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) ekipleri 3 aydır ödenmeyen 340 liralık elektrik borcu nedeniyle evin elektriğini kesti. Olayın duyulmasının ardından evin elektriğini tekrar açan CK Enerji Boğaziçi Elektrik konuyla ilgili bir de açıklama yaptı.

"ACI BİR TESADÜFTÜR Kİ…"

Olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle; 5 Kasım gecesi İstanbul Fatih'te 4 kişinin bir konutta ölü bulunması ile ilgili olaydan büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Acı bir tesadüftür ki tüm bildirimlere rağmen ödenmemiş 3 elektrik faturası bulunan ve aboneliğin olayda hayatı kaybedenlerin adına olmadığı dairenin elektriğinin kesilme işlemi de yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sabah saat 09.00 sularında gerçekleşmiştir.

"EKİPLERİN HERHANGİ BİR BİLGİSİ YOKTU"

Belirttiğimiz gibi abonelik olayda hayatını kaybedenlerin adına olmaması nedeniyle gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır. Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup, daireye yenide elektrik verilmiştir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre borcunu ödemeyen elektrik abonelerine en az 10 günlük süre tanınmakta ve akabinde ödeme yapılmaması halinde enerjinin kesilmesi süreci başlatılmaktadır. Söz konusu konutla ilgili olarak kurumumuz tarafından borucun ödenmesi için 1 aya ulaşan bir esneklik de sağlanmış bulunmaktadır.Yaşanan elim olay nedeniyle üzüntülerimizi bir kez daha paylaşır durumu bilgilerinize sunarız."