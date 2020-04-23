İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
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Batman, 3. Sayfa, Haber

İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu

Batman'da bir vatandaş, internet üzerinden 2 bin liraya oyun konsolu siparişi verdi. Ücreti peşin gönderen vatandaş, gelen paketten 10 liralık kase çıktığını görünce hayatının şokunu yaşadı ve emniyete giderek şikayetçi oldu.

23.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:07
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu

Batman'da yaşayan Veysel Erten isimli vatandaş, internetten geçen hafta oyun konsolu siparişi verdi. 2 bin lirayı hesaba gönderen Erten, oyun konsolunun gelmesini beklemeye başladı. 3 gün sonra gelen kargoyu büyük bir heyecanla açan Erten, paketin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Paketinden 10 liralık kase çıkan Ertan, telefonla ulaşamadığı satıcıya sosyal medya üzerinden irtibat kurdu. Ertan, dolandırıldığını anlayınca şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

"KARGO TAKİP NUMARASI SİSTEME GİRDİĞİ GİBİ, PARAYI GÖNDERDİM"

Başından geçenleri anlatan Veysel Erten, internet üzerinden ikinci el oyun konsolu almak istediği için siteye girdiğini söyledi. Erten, "Alışveriş sitesinde Uğur Veysel M. isimli kişiyle irtibata geçtim. Şahısla konuştum mesajlaştım, 2 bin liraya anlaştık. Şahıs bana iban numarasını attı, kargoya takip numarası girdiği gibi bana ürünün ücretini atmamı istedi. Ben de kargo takip numarası sisteme girdiği gibi şahısa parayı gönderdim.

İnternetten oyun konsolu sipariş etti, paketten kase çıktı

"5 ADET KASE GELDİ"

3 gün sonra Hamza Akın adına kargom geldi. Benim 2 bin lira gönderdiğim ücret karşısında oyun konsolu gelmesi gerekirken 5 adet kase tabak geldi. Mağdurum ve şikayetçiyim Uğur Veysel M. adlı kişiden. Şahısı arıyorum telefonlarıma cevap vermiyor. Şahısla ilgili yerlere şikayete bulundum lakin sürecin biraz uzayacağını söylediler ama ben benim gibi başka insanların mağdur olmamasının istiyorum. Bu sürecin hızlanmasını istiyorum. Benim gibi başkaları mağdur olmasın" dedi.

İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (4)
HARUN: Sütlaç yap ye , tam sütlaç için .ha arada komşularına dağıtman için adam takım gödermiş . Sen iki binliraya oyun konsolu alabiliyon bazı insanlar aylık evine götürüyor o parayı gobel. Şükret daha fazlası çıkmamış zaten oyun oynayıp umuraamaz şişko topluma ihtiyaç yok. Spor yap evde seni gidi tombik.
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SEDAT: istanbul bilişimden bende bi telefon aldım 2 aydır paramı alamıyorum. istanbul bilişimden alışveriş yaparken dikkat edin. çok kişi mağdur var. . .
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SAF: allah sizlere akıl fikirler versin dışarıdan gidip almak çok mu zor esasta size iyi oluyor kullanın onları
Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
H.G: dikkat et kırılmasın ;))
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