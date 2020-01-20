Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı

20.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:06

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

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