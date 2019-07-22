Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor!
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'un, son olarak İsviçre ekibi St. Gallen'de kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki Interli futbolcu Axel Bakayoko'yu İzmir'e davet ettiği öğrenildi.
TFF 1. Lig'de transferin en hareketli takımlarından olan Menemenspor'un Fransız golcü Axel Bakayoko ile ilgilendiği ifade edildi. Son olarak İsviçre'nin St. Gallen takımında top koşturan 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Menemenspor'un Bakayoko'yu İzmir'e davet ettiği vurgulandı.
Forvet'in yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen genç oyuncu kariyerinde Fransa'da Sochaux ve İtalya'da Inter formalarını giydi.
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