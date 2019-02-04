Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı
İtalya Ligi ekiplerinden Inter forması giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Inter'de forma giyen Arjantinli oyuncun Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan Nara, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 32 yaşındaki Nara'nın, 5 çocuğu bulunuyor.
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