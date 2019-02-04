Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı

İtalya Ligi ekiplerinden Inter forması giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı

Inter'de forma giyen Arjantinli oyuncun Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan Nara, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 32 yaşındaki Nara'nın, 5 çocuğu bulunuyor.

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