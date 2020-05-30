Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor. Diego Godin'in ayrılması halinde Inter'in, Uruguaylı stoperin boşluğunu Vida ile dolduracağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Inter'in Vida ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre Inter bu yaz Domagoj Vida transferini gerçekleştirebilir. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Inter'den Diego Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın İtalyan ekibine transfer olacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK KAZANAN İSİM

Inter'in, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida'yı ucuz bir maliyetle kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı takımın, yıllık 3 milyon Euro ile en çok kazanan isim olan Hırvat oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.