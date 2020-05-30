HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor. Diego Godin'in ayrılması halinde Inter'in, Uruguaylı stoperin boşluğunu Vida ile dolduracağı iddia edildi.

30.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:10

Beşiktaş'ta forma giyen Domagoj Vida için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Inter'in Vida ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre Inter bu yaz Domagoj Vida transferini gerçekleştirebilir. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Inter'den Diego Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın İtalyan ekibine transfer olacağı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK KAZANAN İSİM

Inter'in, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida'yı ucuz bir maliyetle kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı takımın, yıllık 3 milyon Euro ile en çok kazanan isim olan Hırvat oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti Spor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu Spor
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Spor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin Spor
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı Spor
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig devleri ve Avrupa takımları istiyor
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Esra Erol İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Antalya Haziran Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 16:10:40. #1.14#
title