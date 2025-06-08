İngiltere milli futbol takımının maçında taraftarlar 'iki dünya savaşı ve bir dünya kupası...' Diye nispet yaparcasına tezahürat yapıyorlarsa rakip ta

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İngiltere milli futbol takımının maçında taraftarlar "İki Dünya Savaşı ve Bir Dünya Kupası..." diye nispet yaparcasına tezahürat yapıyorlarsa rakip takım muhtemelen hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İNGİLTERE MİLLİ FUTBOL TAKIMININ MAÇINDA TARAFTARLAR "İKİ DÜNYA SAVAŞI VE BİR DÜNYA KUPASI..." DİYE NİSPET YAPARCASINA TEZAHÜRAT YAPIYORLARSA RAKİP TAKIM MUHTEMELEN HANGİSİDİR?

A: Almanya

B: Fransa

D: Japonya

C: Rusya

Cevap : A