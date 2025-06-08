İngiltere milli futbol takımının maçında taraftarlar "iki dünya savaşı ve bir dünya kupası..." Diye nispet yaparcasına tezahürat yapıyorlarsa rakip ta

İngiltere milli futbol takımının maçında taraftarlar 'iki dünya savaşı ve bir dünya kupası...' Diye nispet yaparcasına tezahürat yapıyorlarsa rakip ta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada İngiltere milli futbol takımının maçında taraftarlar "İki Dünya Savaşı ve Bir Dünya Kupası..." diye nispet yaparcasına tezahürat yapıyorlarsa rakip takım muhtemelen hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İngiltere milli futbol takımının maçında taraftarlar "İki Dünya Savaşı ve Bir Dünya Kupası..." diye nispet yaparcasına tezahürat yapıyorlarsa rakip takım muhtemelen hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İNGİLTERE MİLLİ FUTBOL TAKIMININ MAÇINDA TARAFTARLAR "İKİ DÜNYA SAVAŞI VE BİR DÜNYA KUPASI..." DİYE NİSPET YAPARCASINA TEZAHÜRAT YAPIYORLARSA RAKİP TAKIM MUHTEMELEN HANGİSİDİR?

A: Almanya

B: Fransa

D: Japonya

C: Rusya

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.